Campagne de recrutement de bénévoles au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent est à la recherche de personnes dynamiques ayant à cœur le désir d’aider les autres afin de joindre sa grande équipe de 600 bénévoles pour l’ensemble des installations du Bas-Saint-Laurent.

Que ce soit dans les hôpitaux, les CHSLD, les centres de jour et les différentes installations de la région, les bénévoles contribuent à l’humanisation des soins et à l’amélioration de la qualité de vie des usagers et des résidents. Le bénévolat permet aussi de développer de nouveaux liens sociaux et s’avère une expérience humaine enrichissante.

«Personnellement, être bénévole me permet d’avoir des relations humaines de grande qualité avec les résidents du CHSLD, les autres bénévoles et le personnel. Je quitte souvent le CHSLD émue à la suite d’une activité où j’ai été témoin d’évènements d’une grande richesse humaine», affirme Marie- Anne Ouellet, bénévole et présidente de l’Association des cœurs à cœurs du CHSLD de Matane.

«Pourquoi ne pas se faire un cadeau ? Donner du temps et prendre le temps d’accompagner, de réconforter ou parfois d’offrir seulement une présence est le plus grand cadeau qu’on puisse donner à quelqu’un et se faire à soi-même… c’est précieux», témoigne Serge Paquet, bénévole et employé du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

«Nous arrivons à semer le bonheur, ne serait-ce que l’instant de faire oublier une mauvaise nouvelle ou un malheur qui fait mal, le soulagement d’être écouté sans jugement, de se sentir assez important pour que quelqu’un s’arrête et nous consacre du temps», affirme Monique Roy, bénévole et présidente de l’Association des bénévoles du CHRGP.

Pour être bénévole, il suffit de communiquer avec Gina Marmen, chef du service des soins spirituels et du service des bénévoles au 1-833-734-0136 ou par courriel à l’adresse [email protected]

L’équipe du CISSS du Bas-Saint-Laurent sera également présente le 23 octobre de 14h à 19h au Salon des implications bénévoles de Rivière-du-Loup, qui se tiendra au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.