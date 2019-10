Portes ouvertes au centre de formation des pompiers

La Semaine de la prévention des incendies 2019 aura lieu du 6 au 12 octobre, sous le thème national Le premier responsable c’est toi. Pour l’occasion, le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup ouvre les portes de son centre de formation, le samedi 12 octobre de 13 h à 17 h.

Les citoyens et familles sont donc conviés à visiter la structure constituée de plusieurs conteneurs métalliques du 1, rue Dionne, qui sert de lieu de formation et d’entraînement aux pompiers. Au cours de l’après-midi, ils pourront assister à des démonstrations des effets instantanés et ravageurs des feux de cuisson et discuter avec les pompiers afin de recevoir des conseils de prévention. Également, il sera possible de tester l’utilisation d’un extincteur, en apportant de la maison un appareil au contenu périmé. Les pompiers en auront également quelques-uns sur place. Comme il est rare d’avoir l’occasion de manier un extincteur, c’est le bon moment d’en apprendre plus sur la façon de l’utiliser efficacement et de réaliser qu’il est au final simple d’emploi.

Pour le plus grand bonheur des enfants, il y aura également sur place des camions du service à visiter, la mascotte Lancel’eau et des cadeaux pour les petits.

AVERTISSEUR DE FUMÉE

Il n’est plus à démontrer que l’avertisseur de fumée sauve des vies. Pourtant, seulement 42 % des résidences incendiées au Québec étaient munies d’un tel équipement fonctionnel! Le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup enjoint donc les citoyens à profiter de la Semaine de la prévention des incendies pour vérifier le vôtre, changer sa batterie ou en acheter un nouveau s’il a dépassé sa durée de vie de 10 ans.

PLAN D'ÉVACUATION

Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de votre domicile destiné à faciliter l’évacuation des occupants en cas d’incendie ou d’urgence. En sachant par où et comment évacuer, vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté.