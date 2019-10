Plus de 100 projets structurants soutenus dans la MRC des Basques

Depuis plusieurs années, la MRC des Basques soutient des projets de développement du milieu par le biais de son Fonds de soutien au projet structurant (FSPS). Parce qu’elle souhaite faire rayonner davantage ces projets et offrir plus de visibilité aux organismes, municipalités et comités qui les mettent en œuvre, elle présente sur sa page Facebook, les projets soutenus en 2018 et 2019.

La MRC des Basques a appuyé financièrement 60 projets en 2018 via le FSPS pour un montant de 245 000 $ et 50 projets en 2019 pour un montant de 223 000 $. Les aides financières varient en moyenne entre 200 $ et 5 000 $ par projet.

Parmi les projets retenus en 2019, notons le projet en cours de parc de planches à roulettes de Trois-Pistoles, le renouvèlement du matériel de gymnastique des Gymnos, la Bastringue d’Automne de Saint-Jean-de-Dieu, l’achat et l’installation de matériel pour le terrain de baseball de Notre-Dame-des-Neiges et l’aide à l’animation des terrains de jeux pour cinq municipalités des Basques. Les prochains projets à soutenir seront ceux de 2020.

Pour de plus amples renseignements sur le FSPS ou pour déposer un projet en 2020, contactez Sébastien Ouellet, conseiller en développement local et territorial de la MRC des Basques et responsable du Fonds de soutien aux projets structurants au 418 851-3206 poste 3135 ou à [email protected]