Ski bazar cet automne au parc du Mont-Saint-Mathieu

Pendant que la saison d’automne se pare de ses plus beaux atours, le Parc du Mont-Saint-Mathieu se prépare à accueillir ses premiers skieurs et planchistes.

Pour l’occasion, la prévente de carte d’abonnement de saison sera mise de l’avant en plus de vous offrir une programmation festive, familiale et rassembleuse avec son désormais célèbre Ski bazar.Le plus imposant Ski bazar dans l’Est-du-Québec est de retour les 5 et 6 octobre, samedi et dimanche, de 10 h 30 à 16 h.

D’autre part, la période de prévente d’abonnement est présentement en cours et prendra fin le 15 octobre prochain.À noter également, l’horaire et les endroits pour la cueillette des équipements usagés : jeudi 3 octobre de 17 h à 21 h au magasin Sports Experts de Rivière-du-Loup et samedi 5 octobre de 8 h 30 à 10 h au Parc du Mont-Saint-Mathieu.

On profite de l’occasion pour vous annoncer l’ajout d’une deuxième remontée mécanique et la bonification du domaine skiable. C'est le samedi 30 novembre qu’aura lieu la première journée d'opération de la saison 2019-2020.