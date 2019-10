Le Mont St-Mathieu accueillera le Défi Chaine de vie

Ce sont les samedi 5 et dimanche 6 octobre prochain que de nombreux participants marcheront vers les sommets de 15 montagnes afin de relever le Défi Chaine de vie. Au Bas-Saint-Laurent, l’événement est organisé au Mont St-Mathieu.

Ensemble, les grimpeurs graviront près de 5 000 mètres afin de sensibiliser la population à l'importance de discuter du don d'organes avec leurs proches. Ce défi unique, présenté par la Fondation St-Hubert et la Fondation Claire et Jean-Pierre Léger, rassemblera toute la chaîne du don d'organes et de tissus dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe.

C'est ainsi que médecins, infirmières, personnes greffées, familles de donneurs, enseignants, élèves, grimpeurs et personnalités publiques iront porter des drapeaux Chaine de vie au sommet de la montagne. Les fonds amassés lors de cet événement permettront à l'organisme Chaine de vie de poursuivre sa mission d'éduquer les jeunes de 15 à 17 ans sur le don d'organes et de tissus dans leur cours d'anglais.

QUOI : Une marche jusqu’au sommet pour aller y planter le drapeau Chaine de vie en compagnie de gens qui appuient le don d’organes. Accueil et inscription à compter de 9 h. Mot de bienvenue et présentation des invités spéciaux à 9 h 30. Le départ est prévu pour 10 h. La montée se terminera par une photo de groupe au sommet. Prévoir un lunch, de l’eau et des vêtements chauds.

COMMENT : Aller s’inscrire en ligne en tant qu’individu, comme équipe ou comme membre d’une équipe en visitant le www.defi.chainedevie.org. On peut également faire un don sans participer à la randonnée.

Au Québec, chaque année près de 1 000 personnes se retrouvent en attente d'une greffe qui pourrait leur sauver la vie. Quand on sait que moins d'un pour cent des personnes qui décèdent peut devenir des donneurs potentiels, on se rend compte que chaque don compte.