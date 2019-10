Une fête réussie pour le 25e de l’Auberge la Clé des Champs

Plus de 125 personnes étaient présentes au souper reconnaissance de la 25e année d’opération de l’Auberge la Clé des Champs, le samedi 28 septembre dernier à Saint-Cyprien.

Cette implication, qui a mis en lumière les efforts soutenus du personnel et des bénévoles depuis toutes ces années, a débuté le 24 juin 1994. Plus de 9000 personnes vivant avec des limitations ont bénéficié de services personnalisés de l’Auberge tout en permettant aux familles naturelles et d’accueil de bénéficier de périodes indispensables de repos.

À cette occasion, on a honoré deux membres bienfaiteurs, en l’occurrence Denise Laforest et Yves Pomerleau, en installant une plaque à l’entrée extérieure de l’Auberge. Ces deux personnalités ont tant donné à l’Auberge en terme de temps bénévoles et d’aide financière depuis 25 ans.

Selon Alain Denis, président, «ces deux personnalités furent de grands bienfaiteurs et leurs efforts méritent d’être soulignés». De plus, deux employés étant présents depuis les débuts en 1994 ont été honorés pour leur engagement, Lorraine Boucher et Alain Rousseau.

En cette soirée, l’occasion était bonne de présenter des films datant de 1992 de manière à se rappeler le bon vieux temps. L’Auberge remercie également les représentants du CAB de Saint-Cyprien pour la remise à l’auberge d’un montant de 4000 $ et la pharmacie Familiprix pour sa représentation au Défi Everest, certains donateurs privés et la Fondation Léonne Ouellet.