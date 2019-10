Merci aux profs de porter la flamme enseignante

À l’occasion de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, qui se tient le 5 octobre de chaque année, le Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage (CSQ) veut rendre un hommage chaleureux aux enseignantes et enseignants du Québec qui font un travail extraordinaire tous les jours et qui accompagnent avec succès les élèves, et ce, en dépit de conditions d’exercice qui ne sont pas toujours faciles.

Organisée depuis 1994 par l’UNESCO, la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants a lieu le 5 octobre et est célébrée chaque année par ses partenaires, dont fait partie l’Internationale de l’Éducation (IE). La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est un membre actif de l’IE.

Le Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage (CSQ) représente environ quelque 1 150 enseignantes et enseignants des Commissions scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs. Il compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Il est affilié à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE- CSQ) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).