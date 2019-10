Élaboration du Plan de développement de la zone agricole de la MRC de Rivière-du-Loup

Soucieuse d’atteindre le plein potentiel de son territoire et de ses activités agricoles, la MRC de Rivière-du-Loup a entamé la démarche d’élaboration d’un plan de développement de la zone agricole (PDZA).

La MRC a choisi de rédiger son PDZA en mode «co-construction», soit dans une formule qui vise une participation active des agriculteurs et transformateurs agricoles. «Notre objectif est d’avoir en main à la fin de la démarche, un PDZA qui répond réellement aux enjeux de notre territoire», précise le préfet Michel Lagacé.

Ancrée dans le milieu agricole, cette démarche qui se veut mobilisatrice, vise à révéler les forces et enjeux du territoire tout en développant une multitude de projets porteurs pour le développement des activités agricoles louperiviennes.

Le 24 septembre dernier avait lieu la toute première activité de la démarche PDZA et qui réunissait des élus de la MRC ainsi que plusieurs acteurs du développement économique. Sous forme de visites terrain, les participants sont allés à la rencontre de producteurs agricoles et transformateurs alimentaires du territoire.

Les visites ont permis aux participants de discuter des enjeux qui touchent les entrepreneurs agricoles. «Ces précieuses informations et témoignages alimenteront le comité et les prochaines étapes du PDZA», souligne la présidente du comité directeur PDZA, Édith Lavoie, productrice d’agneaux. Les acteurs du milieu agricole seront invités à contribuer à la démarche PDZA lors d’un tout premier forum qui aura lieu cet automne.

Rappelons que le PDZA est un document de planification qui vise à mettre en valeur la zone agricole de la MRC en favorisant le développement durable des activités agricoles.

Pour de plus amples renseignements sur la démarche PDZA et les visites du territoire agricoles du 24 septembre dernier, vous pouvez visiter le site web pdza.riviereduloup.ca ou contacter Mathieu Gagné, chargé de projet et aménagiste du territoire au 418 867-2485 poste 239.