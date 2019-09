L’équipe Legault avec Denis Tardif : un an et du changement

Le député caquiste du comté de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Denis Tardif, a tracé le bilan de l’an un de son mandat. Une année marquée, selon le député, par le changement.

«Depuis un an, nous avons ouvert dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata comme ce fut le cas partout au Québec, le grand chantier du changement, mis en place par l’équipe Legault pour relancer le développement du Québec», a lancé le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Ce dernier a tenu à remercier la population pour leur confiance manifestée à son égard et envers l’équipe gouvernementale. «Ce soutien, je le sens, lors de mes rencontres avec les organismes, les entreprises et les conseils municipaux. Les citoyens et les citoyennes veulent que les choses bougent au Québec et nous bougeons pour le mieux-être de ceux-ci.»

Denis Tardif soutien que depuis le début de juin, des dizaines d’annonces d’investissements ont été effectuées dans la circonscription dont celle relative à la phase finale de l’autoroute 85 au Témiscouata, qui constitue le deuxième plus grand chantier autoroutier au Québec. «Nous avons aussi annoncé des contributions financières pour la voirie locale, les organismes communautaires, les municipalités et les entreprises qui dépassent les 100 M$. Il y a eu beaucoup de réalisation, mais il nous reste encore des dossiers que nous voulons mener à leur conclusion », a précisé Denis Tardif.

Ce dernier rappelle aussi que le gouvernement de François Legault a doté le Québec d’une loi sur la laïcité, sur l’immigration, fait adopter de nouvelles mesures pour détecter les difficultés d’apprentissage chez les enfants, délégué des actes aux infirmières et aux pharmaciens et mis en place une nouvelle politique concernant le recrutement de main-d’œuvre en régions.

«Nous avons aussi remis de l’argent dans le portefeuille des Québécois et des Québécoises notamment par une baisse de la taxe scolaire. Dans ma circonscription, il y a eu de nombreuses annonces dans les trois MRC, par exemple, l’aide financière pour le rehaussement d’infrastructures pour les Jeux d’hiver de Québec 2021 pour Rivière-du-Loup, le Centre récréotouristique à Pohénégamook, et finalement, à Trois-Pistoles, la construction de la Maison Martin-Matte et l’Église de Trois-Pistoles. J’ai aussi commencé une tournée du milieu rural à la rencontre des municipalités et des organismes communautaires en plus de plusieurs visites d’entreprises», a rappelé le député.

Rappelons que la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata a accueilli, il y a deux semaines, le caucus présessionnel du gouvernement.