Journée mémorable pour La Bastringue d’automne de Saint-Jean-de-Dieu

Un nouvel évènement familial et festif prenait place le 21 septembre dernier sur le site de la Maison D’Auteuil à Saint-Jean-de-Dieu. Chapeautée par la Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu et différents partenaires, la 1re édition de La Bastringue d’automne fut hors de tout doute une journée qui laissera des souvenirs mémorables aux quelque 500 personnes qui y ont pris part.

Profitant d’un soleil radieux, le site de la famille D’Auteuil proposait des activités diversifiées pour les jeunes et moins jeunes, et ce, dans une ambiance traditionnelle des plus festive.

«Nous avons déployé beaucoup de temps et d’énergie pour faire de cette journée un rendez-vous agréable pour tout le monde. Avec une température des plus clémente, nous ne pouvions demander mieux pour célébrer le début de l’automne avec entrain», a partagé Vital Ouellet, président de la Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu.

Pour sa part, Philippe Veilleux, agent de développement à la SADC des Basques et membre du comité organisationnel, rappel que l’idée originale de cet évènement est née des réflexions du Comité Rues principales de Saint-Jean-de-Dieu. «Depuis quelque temps, le comité souhaitait animer le cœur villageois et mettre en valeur le patrimoine agricole, très présent à Saint-Jean-de-Dieu et dans Les Basques. Faisant aussi partie du comité et des discussions, Raymond d’Auteuil a donné le feu vert pour tenir la journée sur son site, déjà connu pour les tournages de Bouscotte, mais aussi pour les visites et l’intérêt patrimonial du lieu. C’est avec plaisir que nous avons par la suite conclu un partenariat avec la Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu, qui est devenu l’organisme porteur de l’évènement.»

L’entrée était gratuite sur le site et la programmation bien remplie.Les familles ont d’abord profité du spectacle de Marie-Libellule racontant la Bolduc dans le fenil de la grange d’Auteuil. Ils ont aussi profité des maquillages de la Fée Binette, des jeux de balles aménagés pour l’occasion et des tours de carriole de Ghislain Lavoie. Près de 250 personnes ont assisté à l’incontournable spectacle de Clopin Lanouille et Monsieur Nono qui se déroulait aussi dans la grange.

Plus de 200 visiteurs ont aussi fréquenté la belle Maison d’Auteuil en compagnie des membres de la famille d’Auteuil. Les gens ont aussi pu assister à une démonstration d’écrémage avec M. D’Auteuil, visiter les animaux de la ferme, découvrir d’anciennes machineries agricoles, s’initier à la sciotte et au godendart avec Ghislain Rioux et découvrir des scènes agricoles dans l’exposition de photos Agriculture d’autrefois réalisée grâce au soutien financier de l’Entente de développement culturel de la MRC et du ministère de la Culture. L’épluchette de blé d’Inde et le dîner hot dog BBQ étaient agrémentés par la musique traditionnelle de La Queue du loup, donnant le ton et l’ambiance aux festivités.

Le bar laitier mobile Douceur d’ici, la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles, le kiosque des fermières de Saint-Jean-de-Dieu et la savonnerie artisanale La Mousse de mer furent aussi très appréciés et fréquentés tout au long de la journée.

En soirée, la fête s’est poursuivie en formule 5 à 7 au Gueuleton où était présenté le spectacle du groupe Junior Vintage. Un bar à poutine et pizza y était offert pour l’occasion. Cette journée s’est terminée en beauté sous les lumières scintillantes de DJ Carl et des arrangements décoratifs de Joëlle Malenfant avec le spectacle l’Alambic du conteur Francis Désilets, présenté dans le cadre des Samedis de conter des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant des Trois-Pistoles. Plus de 100 personnes ont bénéficié de cette soirée magique.

Cette première édition couronne de succès La Bastringue d’automne. La Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu et les membres du comité organisateur remercient grandement leurs précieux partenaires financiers et collaborateurs pour la tenue et la diffusion de cette première édition de la Bastringue d’Automne 2019.

Ce succès est dû en grande partie aux bénévoles qui ont mis la main à pâte, mais aussi à la collaboration et la générosité de Raymond d’Auteuil, Jeanne-D’Arc Sénéchal et les membres de la famille D’Auteuil qui nous ont permis l’accès au site et nos incursions dans leurs train-train quotidiens. Un grand merci à vous !

De plus cette journée n’aurait été possible sans l’appui technique et logistique de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Un grand merci à toutes ces personnes : Les membres de la Corporation touristique : Lucie Ouellet, Vital Ouellet, Jacinthe Dubé, Denis Desjardins, Gilles Malenfant, Lucette Ouellet, Tania Gagnon-Malenfant, Pierrette Sirois et Frédéric Leblond. Nous remercions aussi Giovanny Lebel, Réjean Ouellet, Francis Sénéchal, Alain Langelier, Nathalie Gagnon, Donald Ouellet, Viateur Collin, Odette Castonguay, Yvanho Rioux, Jean-Marie Côté, Normand Ouellet, Réjean Côté, Vicky Bélanger, Marianne Ouellet, Madonne Ouellet, Christine Sénéchal, Marie-Ange Ouellet, Anne-Sophie Ouellet, Abygaël Ouellet, Gilles Michaud, Ghislaine Sénéchal, Catherine Ouellet, Léa Sénéchal, Érika Sénéchal, Lucie Caron, Rosalie d’Auteuil, Emma Sénéchal et Josika Sénéchal. Cette journée fut le fruit du travail du comité organisateur sous la gouverne de M. Philippe Veilleux, agent de développement à la SADC des Basques. Merci à vous : Amélie Brière (MRC), Vital et Lucie Ouellet (corpo. touristique), Tania Gagnon-Malenfant (cons. municipale), Denis Desjardins (corpo. touristique), Monique, Sylvie et Raymond D’Auteuil, Jeanne-D’Arc Sénéchal, Joëlle Malenfant (Chez Marie), Julie Lamer (CLD des Basques/Tourisme les Basques) et Philippe Guilbert (municipalité).

Pour terminer, merci à tous ceux et celles qui ont été présent(e)s et qui ont apporté leur bonne humeur en cette journée radieuse.