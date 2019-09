Bilan positif pour le Fort Ingall et le Musée du Témiscouata

La Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata (SHAT) a annoncé un bilan positif de la saison estivale 2019 pour le Fort Ingall et le Musée du Témiscouata.

Le Fort Ingall a connu une saison touristique exceptionnelle cette année. Ce sont plus de 6 500 personnes qui ont été touchées par les activités du Fort Ingall jusqu’à présent, par rapport à 5 300 personnes à pareille date en 2018. L’hébergement historique a été particulièrement populaire avec plus de 600 nuitées. Les visites guidées ont connu une augmentation remarquable. En effet, 3 000 visiteurs ont participé à ces dernières, ce qui représente une augmentation de plus de 10 % par rapport à l’année précédente.

La SHAT tient à informer la population qu’il est toujours possible de visiter le Fort Ingall jusqu’à l’Action de grâce. Il est ouvert du lundi au vendredi de 10 h à midi et de 13 h à 16 h. De plus, veuillez noter que le Fort Ingall sera ouvert gratuitement le dimanche 6 octobre.

Le nombre de visiteurs a doublé cette année au Musée du Témiscouata. Ce sont des centaines de personnes qui ont pu visiter l’exposition Les Campagnes de Triquet, qui quittera le Musée en aout 2020. L’exposition qui accompagnait cette dernière, 150 ans de Détour, sera remplacée à l’été 2020 par une nouveauté. Le Musée fera un appel à la population sur ce sujet dans quelques mois.

La SHAT est un organisme à but non lucratif dont les principaux objectifs sont la recherche et la diffusion de l’histoire régionale, ainsi que la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques du territoire. Pour plus d’informations sur les activités de la SHAT, visitez le www.fortingall.ca ou le www.museedutemiscouata.ca.