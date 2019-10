Le «5 à Huitres» de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

Pour la 17e édition de son «5 à Huitres», la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent convie la population à une soirée festive et conviviale, le mercredi 23 octobre à compter de 17 h à la salle de bal de l’Hôtel Rimouski, 225 rue René-Lepage Rimouski.

La présidence d’honneur a été confiée à Annie Boudreau de G Communication. Maintenant gestionnaire de cette entreprise, elle désire soutenir et accompagner la fondation dans les prochaines étapes de son plan de communication afin de sensibiliser toujours plus de gens à cette cause.

Depuis maintenant 17 ans, cette activité a permis de distribuer plus de 225 000 $. Pour cette année, l’organisation conserve la formule d’huitres ouvertes, offertes en dégustation et d’huitres apprêtées dans des stations bien identifiées. Le nombre de billets est limité à 150.

Cette soirée sera soulignée par la présence de quatre chefs réputés de la région qui se joindront au chef Martin Ashby de l’Hôtel Rimouski. En effet, les chefs de L’Arlequin, Le Bistro La Réserve, Les Affamés rivaliseront d’ingéniosité pour faire découvrir les huitres de différentes façons. De plus, La Taverne 666 offrira une entrée festive pour débuter la soirée. Pour les personnes qui le préfèrent, une sélection de fromages et de pâtés sera disponible. Il est possible de se procurer des billets en contactant la Fondation au 418 722-1897, par courriel à l’adresse [email protected] ou sur le site de la Fondation. Une photolithographie encadrée d’une œuvre de l’artiste-peintre Rémi Clark intitulée «Tous ensemble», fera l'objet d'un tirage parmi les convives au cours de la soirée.

La Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent est un organisme caritatif qui vient en aide aux enfants, pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent, en leur permettant de réaliser leurs rêves et en leur donnant les moyens de se dépasser. L’an passé, elle a aidé près de 900 enfants et redonné en dons plus de 70 000$.