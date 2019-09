Réjeanne Veilleux-Lévesque, récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur

Le conseil d’administration de l’Association des bénévoles du CHRGP ainsi que tous ses membres bénévoles sont fiers de féliciter Réjeanne Veilleux-Lévesque d’être récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur, l’honorable J. Michel Doyon.

En plus de ses 16 années de bénévolat au sein de l’Association du CHRGP, la feuille de route de Mme Lévesque est impressionnante. Cette mère de deux enfants a donné entre une et 25 années à la société dans un et/ou plusieurs organismes dont les suivants : École St-Pierre, École Ste-Marie, École Thibodeau, Conseil d’établissement, Club Les Loupiots et Catéchète.

Elle a aussi œuvré dans différents clubs et/ou associations : Mouvement Lacordaire, Centre «R» d’Espoir / centre d’écoute et de support, Centre femmes du Grand-Portage, Maison de la famille du Grand-Portage, Afeas, Centre de prévention suicide (Sentinelle) et Vie Active (Club de l’Âge d’Or - 50 ans et +).

Mme Lévesque s’est également impliquée au niveau de diverses collectes : Sœurs Clarisses et cancer, pour ne nommer que celles-là. Elle s’est montrée une femme engagée au niveau de son Église paroissiale et de sa vie chrétienne : Vie chrétienne, Sœurs de l’Enfant-Jésus, Fabrique de Saint-François-Xavier, ministre de la communion et Mouvement Cursillo.

Ses qualifications et son expérience l’ont amenée à occuper différentes fonctions au niveau de sa vie sociale comme présidente, vice-présidente, administratrice, secrétaire, organisatrice et animatrice.

Elle a aussi travaillé à la Coopérative funéraire des eaux vives et au Centre d’emploi du Canada, comme vice-présidente du comité régional des femmes du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. En collaboration avec Paul Crête, député, elle a contribué à faire avancer le dossier de l’équité salariale.

Mme Lévesque a commencé très jeune comme leader (présidente de sa classe) et bénévole au sein des écoles et dans la société. Encore une fois, félicitations et longue vie dans le bénévolat.

L’Association des bénévoles du CHRGP profite de l’occasion pour mentionner qu’elle a un urgent besoin de bénévoles surtout au niveau de l’accompagnement (visite aux malades seul-e-s avec leur maladie et leur anxiété) et à l’accueil et cantine mobile (distribution de breuvage et biscuits dans les salles d’attente).