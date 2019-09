Tournée du député Denis Tardif dans l’Est du Témiscouata

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a entrepris le vendredi 27 septembre la troisième et dernière étape d’une tournée de la MRC du Témiscouata qui a débuté le 1er septembre.

La journée commencera par une rencontre avec le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac suivie d’une visite du CPE Les Câlinours. En fin d’avant-midi, le député discutera avec le Regroupement des assistés sociaux du Témiscouata et l’organisme Le Tremplin, un lieu privilégié pour la relève artistique au Québec. L’après-midi sera occupée par une rencontre avec la Table des organismes du secteur Dégelis, Témiscouata-sur-le-Lac et Packington. Une visite d’entreprise est aussi au programme du député à la nouvelle boulangerie Couleur de Blé à Dégelis.

«Je me suis engagé à retourner voir la population pour mieux connaître les besoins des conseils municipaux et des organismes dans les MRC de Rivière-du-Loup, des Basques et du Témiscouata. Il n’était pas question pour moi d’attendre quatre ans avant d’avoir un contact direct avec les citoyens et les citoyennes de ma circonscription», a précisé le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Au cours du mois de septembre, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata a rencontré plusieurs conseils municipaux du Témiscouata, des organismes communautaires en plus de participer à plusieurs annonces dont la création du Fonds local de solidarité de la MRC du Témiscouata et d’un investissement de 2 M$ à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac pour la construction d’un motel industriel.

D’autres tournées sont prévues au calendrier de travail du député qui veut ainsi visiter l’ensemble de la circonscription afin de s’informer de l’évolution des besoins de la population des MRC de Rivière-du-Loup, des Basques et du Témiscouata.