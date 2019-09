Pohénégamook se dote d’un service d’alertes automatisées

La Ville de Pohénégamook a récemment mandaté une firme spécialisée en conception de plateformes numériques pour se munir d’un service d’alertes automatisées (SAA).

Celui-ci permettra d’envoyer des avis par téléphone, par courriel ou par message-texte afin de joindre plus efficacement les citoyens lors de situations d’urgence (ex. : avis d’ébullition de l’eau, incendies, fermeture de rue, etc.).

Toujours soucieuse d’améliorer les services offerts à ses citoyens, la Ville désire bonifier ses pratiques de communications lorsque survient des situations qui pourraient avoir des impacts sur leur santé, leur sécurité ou leurs activités courantes. L’utilisation d’un SAA permettra de répondre à cette demande en diffusant de l’information en simultané à un maximum de personnes. Par ailleurs, le service permettra de moduler les diffusions d’avis par délimitation géographique ou par sujets qui touchent seulement une partie des résidents de la municipalité.

«La Ville de Pohénégamook est très fière de mettre en place un nouveau système de communications qui nous permettra assurément de rejoindre plus efficacement nos citoyens lors de situations d’urgence. La sécurité et le bienêtre de notre population demeure une priorité pour l’équipe municipale : c’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux d’offrir ce nouveau service auprès de celle-ci», a mentionné Louise Labonté, mairesse.

Les citoyens qui désireront adhérer à ce service seront appelés au cours des prochaines semaines à s’inscrire en ligne ou à se rendre au bureau municipal afin de compléter un formulaire. Si toutes les étapes de mise en œuvre respectent l’échéancier prévu, la plateforme numérique devrait être en service d’ici la fin de l’année 2019.