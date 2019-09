Aliments Asta se joint aux partenaires des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup

À 17 mois du premier coup de sifflet, le comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021 annonce qu’il peut s’appuyer sur un nouveau joueur d’importance. Avec une contribution d’une valeur de 50 000 $, l’entreprise Aliments Asta s’ajoute à l’alignement des partenaires financiers de l’évènement.

Basée à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, l’usine de transformation de porc offrira la moitié de sa commandite en argent et l’autre en produits alimentaires, qui serviront à nourrir les petits et grands participants lors du rassemblement sportif. «Nous sommes toujours à l’affut de projets intéressants pour redonner à notre communauté. Cette Finale encouragera nos jeunes à bouger, en plus de permettre à des milliers de personnes de découvrir notre coin de pays. Nous ne pouvons pas rater l’occasion d’aider à faire rayonner cette région à laquelle nous sommes si attaché », soutient Stéphanie Poitras, directrice générale d’Aliments Asta.

En vertu de cette entente, le «Salon VIP Asta» du Centre Premier Tech sera refait à neuf pour accueillir la visite, du 26 février au 6 mars 2021. Ce salon, qui portera le nom de l’entreprise jusqu’en 2029, sera rénové le printemps prochain. Aliments Asta verra également son logo flotter au plafond de l’amphithéâtre et trôner sur les bandes du Stade de la Cité des jeunes.

Quatre entreprises louperivoises viennent également grossir les rangs du « Club des 25 », ce regroupement de partenaires qui accordent une commandite de 25 000 $ à la Finale. La Boulangerie Gagne-Pain, Lepage Millwork, Plomberie K.R.T.B. et Servlinks Communication ont toutes choisi de s’associer à la grand-messe sportive au cours des derniers mois.

Avec ces nouvelles ententes, le COFJQ – 2021 s’approche de la barre du million de dollars en financement privé, son objectif étant fixé à 1 030 000 $. Dotée d’un budget total d’environ 6 M$, la Finale accueillera 3300 jeunes athlètes et plus de 1500 entraineurs, accompagnateurs, officiels et missionnaires de partout au Québec. Quelque 3000 bénévoles et une quarantaine d’employés en assureront le déroulement, sur le territoire des MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska.