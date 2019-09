12 300 $ pour le Parcours Parkinson au Bas-Saint-Laurent

La communauté régionale a encore une fois répondu à l’appel de Parkinson Bas-Saint-Laurent lors de la 4e édition du Parcours Parkinson, samedi dernier. Au grand plaisir des organisateurs, l’objectif de 12 000 $ a été dépassé avec un peu plus de 12 325 $, incluant le montant de 1 025 $ remis par Mme Chantale Ouellet du Club de golf Rivière-Hâtée ayant été amassé pour l’organisme pendant la saison estivale.

Ils étaient plus de 70 participants à l’événement. Parmi ceux-ci, des personnes atteintes de Parkinson, des proches et des sympathisants à la cause ont foulé les sentiers du Parc Beauséjour de Rimouski.

Quelques activités complémentaires à la marche ont agrémenté l’après-midi. Pour la préparation à la marche, Guillaume Gagnon, kinésiologue de Santé Active Guillaume Gagnon, a animé une période d’échauffement et la professeure de yoga, Hélène Bleau du Studio de yoga Metta, a permis aux marcheurs d’apprécier les bienfaits de la relaxation yoguique après l’effort.

Tous les revenus récoltés lors de cet événement-bénéfice seront réinvestis dans la région. Les La somme amassée permettra à l’organisme de bonifier son offre de services. Il importe de mentionner que cette campagne de financement pour le Parcours Parkinson de votre région se poursuit jusqu’à la fin octobre sur la plateforme de don en ligne à www.defisparkinson.ca



Parkinson Bas-Saint-Laurent remercie toutes les personnes reliées au succès de cette 4e édition.