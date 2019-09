Saint-Marc-du-Lac-Long inaugure le Jardin du Partage

Un an après la réouverture de son épicerie, et quelques semaines après la reprise des activités pédagogiques à l’école primaire, voilà que la communauté témiscouataine de Saint-Marc-du-Lac-Long inaugure un jardin communautaire intergénérationnel nommé le Jardin du Partage.

Ce jardin se veut un nouveau lieu d’animation communautaire et éducationnel pour la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long. La réalisation du projet a été rendue possible grâce à une aide financière de 35 680 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le Jardin du Partage est le fruit d’une réflexion citoyenne et la mise en œuvre du plan d’action élaboré par la Municipalité dans le cadre de la démarche MADA : Municipalité Amie des Aînés. Le conseil municipal a aussi profité de l’inauguration du Jardin du Partage pour faire le lancement officiel du nouveau plan d’actions 2019-2022 de la Politique Saint-Marc-du-Lac-Long Ami des Aînés adoptée en 2014.

Inclus dans le Plan stratégique de développement «Bâtir Saint-Marc-du-Lac-Long 2018-2022», le projet de jardin intergénérationnel est «le fruit du travail de réflexion des membres impliqués au sein du comité de pilotage et des citoyens présents lors des consultations citoyennes menées au cours de l’été 2017. Il est donc le reflet du désir et de la volonté de notre communauté de se tourner vers un avenir qui ne demande qu’à être bâti», a mentionné le maire de l’endroit Marcel Dubé. D’ailleurs, d’autres travaux d’aménagements mettant entre autres en valeur les berges du lac Long sont sur les planches à dessin présentement.

Quant au jardin, il bénéficie des soins prodigués par le comité de bénévoles, dirigé par la chargée de projet Delphine Dupuy. Cette dernière assure que le jardin a suscité beaucoup de curiosité. Il est également devenu un lieu de socialisation intergénérationnelle. «Ici, ce sont des visiteurs de 4 mois à 94 ans qui côtoient le jardin. Les enfants du primaire viennent y découvrir comment faire pousser des légumes, comment en prendre soin». En plus des installations maraichères (des plates-bandes surélevées), un terrain de pétanque a été aménagé afin de bonifier le jardin.

Depuis le début du programme de soutien à la démarche MADA, en 2008, ce sont plus de 900 municipalités et MRC qui ont amorcé l’adaptation de leurs politiques, de leurs services, et les structures en fonction d’une vie plus longue et plus active d’une population aînée. La population de Saint-Marc-du-Lac-Long ainsi que de tout le Témiscouata sont invités à venir découvrir ce nouveau Jardin du Partage. Le Jardin du Partage a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec via le Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Marc-du-Lac et des partenaires locaux.