Place à la Grande Marche FADOQ

Dans l’objectif de promouvoir les saines habitudes de vie, la FADOQ région Bas-Saint-Laurent organise une grande marche d’automne le samedi 5 octobre prochain. Pour une 2e édition, les marcheurs emprunteront les sentiers du Cap à l’Orignal au Parc national du Bic.

Vous aurez la chance de découvrir sous les couleurs d’automne, un milieu naturel du fleuve Saint-Laurent. Un guide naturaliste vous accompagnera tout au long de la marche, afin de vous en apprendre davantage sur les phoques (l’emblème du Parc), les oiseaux marins, la flore, le territoire et l’histoire du Parc national.

Cette année il aura 2 types de parcours, une boucle de 8.2 km et un sentier de 3.4 km. Il y aura un transport en autobus de Rivière-du-Loup à 9 h (point de rencontre : stationnement Tim Horton).

Les frais sont de 30 $ avec transport et 17 $ sans transport. Ce qui inclus, les droits d’accès, l’animation par un guide naturaliste, la collation lors de la marche et un léger gouter en fin d’après-midi. Apportez votre lunch. En cas de pluie, l’activité aura lieu, apportez des vêtements appropriés. Il sera possible de diner à l’intérieur.

Cette activité est réalisée grâce au support de l’URSL du Bas-Saint-Laurent. L’inscription est obligatoire au 1-800-828-3344.