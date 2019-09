Urgence climatique - Trudeau ou Scheer?

L’économiste Pierre Fortin, spécialiste dans les questions de finances publiques, présentera une conférence sur la position du Canada quant à l’urgence climatique, le mardi 24 septembre, à 13 h 15, au local C-145 du Cégep de Rivière-du-Loup.

Au cours des dernières décennies, les canicules, les sècheresses, les inondations, les ouragans, les tornades et les feux de brousse et de forêt sont devenus plus fréquents et plus intenses. La calotte polaire fond à vue d’œil. Les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), de même que le lauréat 2018 du Nobel d’économie, William Nordhaus, ont fait la démonstration que le réchauffement climatique fait peser une grave menace sur l’économie et le bienêtre des nations. L’humanité est dans une course contre la montre pour reprendre le contrôle de la température mondiale. Quel engagement le Canada a-t-il pris? Pourquoi sommes-nous en retard?

La conférence est offerte sans frais à toute la communauté collégiale et à la population.

Pierre Fortin est professeur émérite à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il détient un doctorat en Économie de l’Université de Berkeley en Californie et une maitrise en mathématiques de l’Université Laval. Auteur de nombreux articles de livres et de revues et collaborateur au magazine l’Actualité, il est également un chercheur reconnu et s’est vu attribuer de nombreuses distinctions dans son domaine. Il est considéré par plusieurs comme l’économiste le plus influent de la dernière décennie.