Prolongement de la 20 : pas n’importe comment, disent les solidaires

Les associations de Québec solidaire à Rimouski et à Rivière-du-Loup-Témiscouata rappellent que les conditions sont loin d’être remplies pour que le projet de prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski soit acceptable aux plans social, économique et environnemental.

Après avoir annoncé que les travaux de prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski ne seraient toujours pas inclus dans le Plan québécois des infrastructures, le gouvernement du Québec a changé d’idée la semaine dernière. Les associations locales de Québec solidaire dans les deux circonscriptions concernées exigent des élus qu’ils tiennent compte du contexte d’urgence climatique et de dévitalisation des régions.

Elles considèrent primordial qu’un BAPE se penche d’abord sur la question afin de mesurer les impacts sociaux, économiques et environnementaux. Elles comptent également mettre la pression nécessaire afin que, advenant la réalisation du projet, le gouvernement donne aux localités des ressources permettant de faire face à ces impacts, à travers un plan de revitalisation clair et des mesures sérieuses se préservation des cours d'eau et des terres agricoles

«C’est une simple question de bon sens, affirme Carol-Ann Kack, porte-parole et ancienne candidate dans Rimouski. C’est certain qu’on souhaite tous faciliter le transport interrégional, et surtout le rendre plus sécuritaire. Mais avant d’approuver n’importe quoi, il faut que les différents paliers de gouvernement ainsi que la société civile aient fait leurs devoirs. »

« Il faudrait avoir une analyse des enjeux qui nous sont propres, ajoute Goulimine Cadoret, porte-parole dans Rivière-du-Loup et elle aussi ancienne candidate. Comme la préservation des terres agricoles, des érablières, de la rivière Trois-Pistoles et des autres cours d'eau. Il faudrait aussi travailler à l’amélioration de la 132, le cabotage sur le St-Laurent et les circuits courts. Ça prend des propositions qui revitaliseront nos territoires, qui n'en feraient pas juste un territoire de passage.»

Les militants de Québec solidaire comptent occuper le terrain cet automne avec leur mobilisation Ultimatum 2020, qui vise à forcer le gouvernement à adopter un plan de transition énergétique rigoureux.