Collectes de sang à Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac

Héma-Québec tiendra deux collectes de sang dans la région, soit le 30 septembre à Témiscouata-sur-le-Lac ainsi que les 1er et 2 octobre à Rivière-du-Loup.

Le don de sang sauve des vies. C’est aussi simple que ça. Votre don peut servir à traiter des patients atteints de cancer, contribuer au succès de la chirurgie d’un accidenté de la route et même permettre au nouveau cœur d’un greffé de battre pour la première fois.

À Témiscouata-sur-le-Lac, la collecte de sang se déroulera donc le lundi 30 septembre de 13 h 30 à 20 h au Centre communautaire (quartier Cabano), 21-A, rue Saint-Philippe. Les organisateurs de la collecte de sang souhaitent accueillir 110 donneurs.

À Rivière-du-Loup, le rendez-vous avec l’équipe mobile d’Héma-Québec est donné le mardi 1er octobre et le mercredi 2 octobre, de 13 h 30 à 20 h également, à l’Hôtel Universel situé au 311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville. Cette collecte de sang est organisée en collaboration avec la Coopérative des Paramédics du Grand-Portage qui espère accueillir 450 donneurs ce qui pourra permettre à 2 000 personnes de bénéficier d’un don de sang.

La Coopérative des Paramédics du Grand-Portage rappelle que donner du sang prend une heure de votre temps et peut aider jusqu’à 4 receveurs. Le prélèvement comme tel ne demande que 10 minutes. Il n’y a aucun danger de contracter une maladie en donnant du sang. Il faut être en bonne santé et avoir au moins 18 ans. Il est conseillé d’avoir bien mangé et de s’être bien hydraté avant de se présenter à la collecte. Pour vérifier votre admissibilité au don de sang, vous pouvez téléphoner au 1 800 847-2525 ou consulter le www.hema-quebec.qc.ca, section Donner.

Une personne a besoin de sang toutes les 80 secondes au Québec et 80 000 Québécois bénéficient d’une transfusion annuellement. Les besoins d’Héma-Québec sont de 1000 prélèvements par jour pour répondre à la demande. Seulement 3 % des Québécois admissibles au don de sang contribuent à la réserve collective gérée par Héma-Québec. Le défi d’approvisionnement est quotidien donc contribuez à cette immense banque santé en participant à la collecte.