Conférence grand public de l’aventurier Frédéric Dion

L’aventurier Frédéric Dion, ambassadeur provincial du Défi Everest, offre une conférence grand public gratuite qui se tiendra le vendredi 20 septembre prochain à 19h30 au Collège Notre-Dame.

«Nous sommes heureux de pouvoir offrir gratuitement à toute la population cette conférence qui sera certainement très inspirante non seulement pour les participants du Défi mais également pour tous ceux qui se sont fixés des objectifs dans leur vie», précise Valérie Tremblay, coordonnatrice du Défi Everest.

À 42 ans, Frédéric Dion a animé plus de 2000 conférences grand public, corporatives et scolaires à travers le monde. Il offrira deux conférences lors de son passage à Rivière-du-Loup dans le cadre du Défi Everest 2019 en équipe avec Premier Tech. La première s’adressant aux enfants participant à l’École au Sommet. Ils auront la chance de partager un moment avec l’aventurier juste avant de débuter leurs montées le matin du 20 septembre.

«Je suis en préparation pour une aventure de 2 mois en Amérique du Sud. J’espère être en pleine forme pour relever le défi de Rivière-du-Loup, mais mon premier objectif est toujours de m’amuser pleinement !», répond l’aventurier qui participera également au Macadam Ultra – Tim Hortons lors du Défi 2019.

Frédéric Dion aime se surpasser et n’a pas peur de relever des défis extrêmes comme traverser l’Antarctique en ski, effectuer une aventure de survie de 10 jours au Yukon, courir 33 marathons en 7 semaines, survivre 4 jours sans eau, nourriture et équipement l’hiver au lac Mistassini et naviguer des milliers de kilomètres sur l’océan.