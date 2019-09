Reconnaissance de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles

Les membres du Conseil d’administration de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles sont heureux qu’après plusieurs années de travail, l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles ait été classée en tant qu’immeuble patrimonial.

Cela permettra entre autres que l'église soit mise en priorité lors de demandes de subventions pour sa réfection, à la hauteur de 80 %. Elle tient donc à féliciter les nombreux bénévoles et tout le personnel de la Fabrique pour le travail accompli afin de recevoir cet honneur qui rejaillit sur toute la population pistoloise.

La Corporation poursuivra sa mission de mise en valeur de ce joyau durant la saison estivale en y tenant des spectacles et en offrant aux visiteurs une visite commentée de l’église en plus d’un parcours patrimonial du centre-ville de Trois-Pistoles. Le conseil d’administration de la Corporation tient aussi à apporter une précision à l’effet que la Corporation est l’organisme qui dont la mission est la mise en valeur l’église en offrant des visites sur audio-guides durant la saison estivale et en organisant des spectacles.