Une marche en appui aux actions climatiques à Rivière-du-Loup

À l'initiative d’un comité de citoyens louperivois inspiré du collectif «La planète s’invite au parlement», les citoyens du KRTB sont invités à venir manifester leur appui aux actions climatiques dans une marche qui débutera vers 13h le 27 septembre dans le stationnement du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Des manifestations auront lieu partout au Québec et à travers le monde en cette journée pour augmenter la pression sur les gouvernements face à la crise climatique actuelle. Frank Malenfant, un des co-organisateurs de la marche souhaite rejoindre un maximum de citoyens, d’étudiants et de personnalités politiques pour cet évènement.

«La crise climatique n’est pas un enjeu partisan, c’est un défi pour tous. Les partis actuellement en élection et les gouvernements en place ont besoin de sentir que la population est derrière les mesures nécessaires à l’atteinte des cibles du GIEC. Si on a pu convaincre le gouvernement Legault en 2017 qu’ils ne pourraient pas commencer leur mandat en ignorant l’urgence climatique, on doit continuer à faire comprendre aux politiciens qu’on s’attend à ce qu’ils relèvent le défi plutôt que de baisser les bras.»

La Ville de Rivière-du-Loup a adopté lundi dernier une résolution qui permettra à la marche d’occuper la voie publique sur les rues St-Pierre, Hôtel-de-ville et Lafontaine jusqu’au parc Blais. La voie publique sera libérée au fil de la progression de la marche.