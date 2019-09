Modifications de circulation pour la tenue du 7e Défi Everest

Les organisateurs du Défi Everest et la Ville de Rivière-du-Loup tiennent à préciser les détours de circulation qui prendront place à l’occasion du Défi Everest en équipe avec Premier Tech, afin de permettre aux participants de prendre d’assaut la côte Saint-Pierre en toute sécurité et ainsi relever le défi pour lequel ils s’entraînent depuis déjà plusieurs mois.

Le vendredi 20 septembre, les élèves des écoles primaires de la région sont les premiers à se donner rendez-vous au sommet. Pour assurer la sécurité des enfants, la rue sera fermée de 9 h 15 à 11 h, des rues Frontenac à Saint-Henri.

Vers 16 h ce même jour, ce sera au tour des participants au Macadam Ultra d’amorcer leur conquête de l’Everest, avec pas moins de 150 montées devant eux. La rue Saint-Pierre sera accessible, à l’exception de l’intersection de la rue Laval, qui demeurera fermée du côté ouest. Les résidents du secteur des Érables / Laval devront donc utiliser la rue des Rosiers pour circuler.

La rue sera de nouveau fermée à compter de 18 h 30 le samedi. Les ados s’élanceront alors dans la côte jusqu’au lendemain, où des centaines de participants se joindront à eux. La rue Saint-Pierre sera rouverte à la clôture du Défi Everest, soit en toute fin d’après-midi dimanche.

Les résidents du secteur des Érables / Laval devront circuler via la rue des Rosiers pour toute la fin de semaine. Les parents devront privilégier l’ouest de la rue Saint-Henri, le haut de la rue Saint-Pierre et la rue Pouliot pour se rendre à l’école Saint-François-Xavier au retour du dîner et à la fin des classes le vendredi.

Les citoyens qui n’ont pas à se rendre dans le secteur immédiat pendant cette période sont conviés à plus simplement emprunter les artères Fraserville, Armand-Thériault, Hôtel-de-Ville ou Lafontaine pour circuler d’un quartier à l’autre.

Le Défi Everest est un événement rassembleur, qui unit des centaines de participants dans un objectif commun, au bénéfice de la communauté et de l’adoption de saines habitudes de vie. Tous sont conscients de l’impact de ces fermetures pour les résidents du secteur. La tolérance de tous est donc sollicitée en vue de maintenir des conditions sécuritaires pour l’ensemble des participants et du voisinage.

D’ailleurs, l’organisation a fait des appels aux participants sur l’importance de respecter le voisinage, autant lors des pratiques hebdomadaires qu’à l’occasion du défi lui-même, afin de contribuer au bon déroulement des activités et au maintien d’un certain niveau de quiétude pour le quartier. Pour cette même raison, il est à noter qu’il n’y aura pas de musique avant le dimanche 22 septembre au matin.