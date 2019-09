Nouvelle programmation pour la chaîne citoyenne MAtv Bas-Saint-Laurent

MAtv a lancé sa programmation automnale le jeudi 12 septembre dernier sous le signe de la diversifiée et constituée principalement de projets issus de la collectivité. Une soixantaine de personnes issues de différents milieux ont d’ailleurs participé au lancement officiel qui avait lieu jeudi dernier à L’École de musique Alain-Caron.

«La chaîne se distingue par son caractère hyperlocal unique et sa proximité avec les téléspectateurs. Nous voulons que chaque citoyen se sente interpellé et concerné par nos sujets et nos projets diffusés», relate Élyane Côté, superviseure programmation et production à MAtv Bas St-Laurent. Plusieurs projets citoyens se sont ajoutés aux émissions vedettes de la chaîne.

Animée par Marc Larouche, l’émission d’affaires publiques Mise À Jour sera de retour les mercredis 18 h 30. L’équipe de collaborateurs à l’émission s’est également agrandie avec la venue de Richard Daigle comme rédacteur en chef et François Drouin, directeur de l'information chez Info Dimanche, comme correspondant.

Les soirées du mardi seront quant à elles réservées aux projets d’émissions citoyennes; Chasses-tu? -saison 2 présentée par Éric Jean et Michel Breton, Parce que tout le monde mange! porte sur les initiatives d’organismes locaux pour l’autonomie alimentaire, Une région d’innovations, proposée par François Lapointe et Le Témiscouata à l’heure des défis, par François Pelletier et Jean-Martin Leclerc.

Suite à l’événement SKCC Superkarting tenu à Rivière-du-Loup en juillet dernier, l’organisateur Roland Voyer propose une série de 4 émissions (lundi 17 h 30) faisant un portrait complet de l’événement et des participants étoiles. Dans cette vague d’adrénaline, le Festival Country de Saint-Antonin sera quant à lui diffusé les samedis 19h.

Proposée et animée par Anacha Rousseau et Alex-Ann Villeneuve-Simard, la nouvelle émission LeZarts (jeudi 19 h 30) couvrira l’actualité culturelle de la région. Ce rendez-vous hebdomadaire amènera une réflexion plus large sur la culture locale grâce à des collaborateurs passionnés de théâtre, de danse, de musique, d’événements spéciaux, de production cinéma et vidéo, d’arts visuels et de littérature.