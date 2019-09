Le Collège Notre-Dame s'associe à La Voute

Dans le cadre de son Programme Innovation Solutions- Entrepreneuriat (PISE), le Collège Notre-Dame dévoile son partenariat avec La Voûte, Centre d’expertise en optimisation organisationnelle.

«Avec le programme PISE qui a comme objectif de familiariser les jeunes avec les valeurs entrepreneuriales, de les aider à développer leur créativité et leur potentiel d’innovation en trouvant des solutions à des problèmes concrets, notre alliance avec La Voûte est une chance inouïe pour nos élèves qui pourront visiter, s’imprégner et s’inspirer du Centre d’expertise tout en côtoyant des entrepreneurs de la région», souligne Guy April, directeur général du Collège Notre-Dame.

Grâce à La Voûte, les élèves auront accès à une équipe pluridisciplinaire d’une douzaine experts, qui se distinguent tous dans un domaine différent. L’implication du Centre d’expertise se traduira également par la présentation d’ateliers diversifiés, tels que la communication et le leadership, et par un accompagnement des différentes cohortes du collège dans leur immersion au concept du design thinking. En effet, les élèves pourront travailler sur de véritables problèmes proposés par les entreprises d’ici afin de transformer les idées et les projets en actions réelles et en résolutions tangibles.

«Désirant faire une différence dans le développement de la relève entrepreneuriale de la région, c’était tout à fait naturel de proposer notre collaboration à cet établissement scolaire de renom», souligne Paméla Bérubé, présidente du Centre d’expertise.

Sur la photo, on reconnait : Guy April, directeur général Collège Notre-Dame, Amélie Drapeau, Pénélope Morin et Laurence Bélanger (élèves secondaire 5), Paméla Bérubé et Caroline Lacombe de La Voûte) Suzanne Vary, Barbara St-Pierre Tanguay, enseignantes responsables du programme PISE.