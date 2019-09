Pohénégamook salue le dévouement et la performance de ses pompiers

La Ville de Pohénégamook a tenu à féliciter son Service de Sécurité incendie qui est ressorti « GRAND GAGNANT » du 47e tournoi annuel de l’Association des pompiers de l’Est-du-Québec (APEQ). Elle rend également hommage aux cinq médaillés de la brigade qui ont été honorés lors de la Soirée de reconnaissance et d’intronisation pour leurs années de loyaux services.

Le 47e tournoi annuel de l’APEQ s’est tenu du 30 août au 1er septembre 2019 dans la municipalité de St-Louis-du-Ha ! Ha ! Cet événement est une occasion pour les brigades membres de l’association de fraterniser et de se mesurer dans des compétitions amicales. Les pompiers de Pohénégamook/St-Athanase se sont démarqués par leur rigueur dans l’exécution de l’ensemble de leurs activités, remportant ainsi la pole position du tournoi.

Lors de la Soirée de reconnaissance et d’intronisation, qui se déroulait durant l’événement, cinq pompiers de Pohénégamook ont été décorés pour leurs années de service : Adrien Bélanger, 40 ans de service ; Yvon Tanguay, 35 ans de service ; Dominic St-Pierre, 20 ans de service ; Normand Dumont, 15 ans de service et Mathieu Nadeau, 15 ans de service.

Par ailleurs, l’APEQ a salué l’arrivée de deux recrues pohénégamookoises au sein de ses rangs, à savoir Mathieu Chabot et Karine Simard.

«Au nom de la Ville de Pohénégamook, je salue tout le travail de l’organisation de l’APEQ, de la municipalité hôte Saint-Louis du Ha ! ha !, et de sa brigade incendie. Je félicite également toutes les équipes qui ont participé au tournoi et particulièrement celle de Pohénégamook/St-Athanase qui a remporté la première place au classement général. Bravo aussi à la duchesse, madame Lydia Lévesque, qui s’est investie pleinement et qui s’est classée parmi les trois meilleures vendeuses de billets», a souligné Louise Labonté, mairesse.

Avec l’intronisation de la pompière Karine Simard et du pompier Mathieu Chabot, le Service de Sécurité incendie de Pohénégamook compte 27 membres formés pour agir comme premiers intervenants en situation d’urgence et pour lutter contre les incendies. Récemment, la brigade a ajouté une corde à son arc en se perfectionnant en sauvetages nautiques.