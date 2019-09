Prolongation de l’avis d’ébullition préventif à Saint-Ludger

La Ville de Rivière-du-Loup avise les citoyens de la prolongation de l’avis d’ébullition préventif qui est en cours pour la portion nord-est de Saint-Ludger, pour une période additionnelle de 24 heures, soit jusqu’au mercredi 18 septembre à 12 h.

La prolongation concerne la majeure partie des adresses qui ont connu une coupure d’eau dans la nuit du samedi 14 septembre au dimanche 15 septembre et avaient reçu un avis d’ébullition préventif de 48 heures, qui devait se terminer mardi midi. Plus précisément, le secteur concerné par une prolongation de 24 heures comprend le chemin des Raymond de part et d’autre puis tout le secteur situé à l’est de cette rue jusqu’à la rivière, des rues Alexandre à L.P.-Lebrun. L’ensemble des citoyens situés dans cette zone doit poursuivre la mesure préventive d’ébullition de l’eau 2 minutes à gros bouillons avant consommation jusqu’à mercredi, 12 h.

Cette prolongation est rendue nécessaire par la réception des résultats d’analyse, qui sont systématiquement effectuées en pareil cas. Ceux-ci indiquent un très exceptionnel dépassement des valeurs autorisées de coliformes totaux. Bien que ceux-ci soient très près de la limite autorisée, ils forcent la prolongation de l’avis d’ébullition préventif.

Il est à noter que les diverses résidences concernées recevront directement à leur porte un avis les informant de la prolongation de l’ébullition préventive, avant la fin de la période couverte par le précédent avis. Les institutions (écoles, CPE, etc) seront contactées directement.