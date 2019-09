Une journée au verger ancestral Maison-Notre-Dame-des-Champs

La production de pommes est excellente cette année au verger ancestral Maison-Notre-Dame-des-Champs à Pohénégamook et à l’occasion de la Journée intergénérationnelle au verger, qui aura lieu ce samedi 21 septembre, la population est invitée à découvrir ou à redécouvrir ce site champêtre unique dans la région.

Organisée par la corporation Verger patrimonial du Témiscouata, la Journée intergénérationnelle au verger est un évènement festif qui vise à rapprocher les générations à travers le partage de moments précieux en famille, la perpétuation des traditions et la transmission des savoirs-faires d’ici. Petits et grand y trouveront leur compte grâce à une programmation variée : musique, jeux pour enfants, cueillette de pommes, balades dans le verger, visite de la petite chapelle, etc. Une dizaine d’artistes, d’artisans et de producteurs agroalimentaires de la région seront sur place pour rencontrer les visiteurs et offrir des produits originaux. Le tout sera de 9 h 30 à 16 h. L’entrée est à 2 $ par personne, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

De plus, sur l’heure du lunch se tiendra une conférence portant sur le thème «Agroalimentaire au Témiscouata : production, distribution et relève». Pour l’occasion, trois jeunes entrepreneurs de la région œuvrant dans le domaine de l’agroalimentaire témoigneront de leurs expériences professionnelles, de leurs motivations et de leurs aspirations. Il est à noter qu’un cout de participation de 15 $ est demandé pour cette activité (ceci couvre les frais du diner) et que les places sont limitées. Les personnes intéressées sont invitées à réserver leur place le plus tôt possible en téléphonant au numéro 418 854-0720 poste 2350.