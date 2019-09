Le sénateur Éric Forest devient le nouveau président de COSMOSS Bas-Saint-Laurent

Les membres du Comité régional de coordination (CRC) COSMOSS ont annoncé la nomination du sénateur Éric Forest à la présidence de la Démarche de concertation. M. Forest succède à Gérald Beaudry, qui en fut le président au cours des cinq dernières années tout en étant au cœur de ce regroupement de partenaires depuis sa fondation en 2004.

Acceptant l’invitation du CRC, le sénateur Forest s’engage au sein de la Démarche COSMOSS en raison de l’importance des enjeux de développement et de diplomation des jeunes qu’il considère comme des priorités de société. «L’adhésion de la région à la Démarche COSMOSS et l’engagement impressionnant de partenaires de tous les horizons ont également été un facteur déterminant dans ma décision. Ils ont choisi la collaboration intersectorielle pour soutenir les jeunes et les familles et ce partenariat a plus d’une fois montré sa pertinence», précise M. Forest qui se dit fier de se joindre à la Démarche qui souligne ses 15 ans d’existence. «Les résultats COSMOSS sont éloquents. On dénombre maintenant des centaines d’initiatives qui permettent de mieux préparer les enfants à l’entrée à l’école, de favoriser la persévérance scolaire chez les jeunes et de soutenir les familles dans le défi quotidien de s’alimenter sainement. Ce sont des facteurs déterminants pour l’avenir de la région», d’ajouter le nouveau président.

Rappelons que plus de deux cents organisations issues des réseaux de la santé et de l’éducation, du milieu communautaire, de la petite enfance, des secteurs municipal et de l’emploi adhèrent volontairement à la Démarche COSMOSS, dont la mission est de soutenir le développement des jeunes Bas-Laurentiens de 0 à 30 ans. Leurs actions concertées touchent 4 enjeux déterminants sur le parcours de vie des jeunes : une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire et une intégration réussie au marché du travail et dans la société. COSMOSS est l’acronyme de Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé.

Avant de faire son entrée au Sénat en novembre 2016, le sénateur Éric Forest a notamment été directeur général du Club de hockey l’Océanic de 1995 à 2005, conseiller municipal de 1994 à 2005, puis maire de la Ville de Rimouski de 2005 à 2016 et président de l’Union des municipalités du Québec de 2011 à 2014.