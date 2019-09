365 participants au Défi Everest à Témiscouata-sur-le-Lac

Quelque 365 citoyens du Témiscouata ont relevé le premier Défi Everest en équipe avec Boralex qui a eu lieu à Témiscouata-sur-le-Lac le 14 septembre dernier. Toutes ces personnes, dont 19 jeunes de 3 à 15 ans, ont monté à plusieurs reprises la côte des rues Ouellet et Ménard.

Les participants étaient regroupés dans 24 équipes qui se partageront une somme supérieure à 30 000 $. Le montant final sera officialisé un peu plus tard lors de la remise des dons aux organismes soutenus par les grimpeurs.

Les membres de chaque équipe devaient réaliser les 165 montées nécessaires afin d’équivaloir au dénivelé du Mont Everest, chacun donnant ce qu’il pouvait pour arriver au but collectif et toucher, ensemble, le sommet.

L’instigatrice de cet évènement, Mayane Cyr Paradis, également ambassadrice et responsable en chef du comité, est plus que satisfaite des résultats et souhaite partager cette pensée : «Ça a été tellement naturel d’implanter le Défi Everest chez nous, car les gens du Témiscouata possèdent les mêmes valeurs que le Défi. Malgré la pluie, une grande marée de sourires et de dépassement habitait la côte. Merci est sans doute le mot que j’ai le plus prononcé samedi, mais du fond de mon cœur, je m’en permets un de plus, s’adressant à tous ceux qui ont mis leur grain de sel dans cette première édition, car la réussite de cette journée vous appartient aussi. Merci d’avoir répondu présent en aussi grand nombre.»

Valérie Tremblay, qui coordonnait cette journée, a confirmé que le Défi Everest sera de retour l’an prochain à Témiscouata-sur-le-Lac, plus précisément le samedi 12 septembre 2020. Mme Tremblay a d’ailleurs remercié tous les participants, les bénévoles et les collaborateurs de la première édition.