Un objectif de 10 000 biscuits Sourire pour aider la Maison de la Famille du Grand-Portage

La campagne Biscuit Sourire de Tim Hortons se déroule du 16 au 22 septembre. L’objectif pour la propriétaire des restaurants Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin, Sandra Savoie, est de vendre 10 000 biscuits pour ainsi amasser autant d’argent pour la Maison de la Famille du Grand-Portage.

«Nous sommes très heureux de participer à la campagne du Biscuit Sourire à nouveau cette année. C’est tellement agréable de s’associer à la Maison de la Famille du Grand-Portage, un organisme de notre localité dont les efforts ont un impact si important dans notre communauté. Nos membres d’équipe préparent chaque biscuit Sourire avec soin et sont fiers de les servir aux invités qui visitent nos restaurants durant la semaine afin d’appuyer cette cause si importante», a mentionné Mme Savoie.

Jusqu’au 22 septembre, les propriétaires des restaurants de la région verseront en don la totalité du 1 $ provenant de la vente de chaque biscuit Sourire fraichement cuit afin d’appuyer la Maison de la Famille du Grand-Portage. L’an dernier, cette campagne de financement annuelle avait permis d’établir un nouveau record de biscuits Sourire chez Tim Hortons à Rivière-du-Loup et Saint-Antonin avec 7 313 biscuits vendus, pour amasser autant d’argent pour la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Cette sixième année de collaboration génère un grand sentiment de satisfaction de la part de France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage. «Les gens achètent un biscuit sourire pour faire plaisir et pour soutenir les activités de notre organisme. L’évènement est en augmentation, c’est un signe que la cause a toujours une fierté dans le milieu», a commenté Mme Rousseau.

La directrice générale a expliqué que deux concours ont été mis en place pour appuyer cette campagne de financement. Le premier s’adresse aux entreprises qui commandent une douzaine de biscuits Sourire auprès de Dominique au 418-868-7280, une commande qui sera livrée par la mascotte Biscuit Sourire. Des prix sont à gagner. On invite également les entreprises à mettre une photo sur la page Facebook du restaurant Tim Hortons de Rivière-du-Loup et à relancer une autre entreprise. Le deuxième concours s’adresse aux individus. Les personnes peuvent mettre une photo sur la page Facebook de la Maison de la Famille du Grand-Portage. Elles auront ainsi la chance de gagner quatre certificats-cadeaux de 25 $ chez Tim Hortons et une épicerie de 100 $.

Plus de 250 familles ont leur carte de membre à la Maison de la Famille du Grand-Portage. En tout, c’est au delà de 7 000 personnes de tous âges qui fréquente l’organisme annuellement, des gens qui proviennent de tout le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.