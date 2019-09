Travaux de dynamitage dans le secteur de Saint-Honoré-de-Témiscouata

Le ministère des Transports informe les usagers de la route et la population du secteur que des travaux de dynamitage seront réalisés dans le secteur de l’intersection des routes 291 (rue de l’Église) et 185, à compter du 16 septembre, et ce, jusqu’au mois de décembre 2019.

Ces travaux se font dans le cadre du projet de réaménagement de la route 185 en autoroute dans le secteur de Saint-Honoré-de-Témiscouata. Les opérations de dynamitage seront réalisées : du lundi au jeudi vers 9 h, 12 h, 15 h et 17 h 30; le vendredi vers 9 h et 12 h.

Durant le dynamitage, la circulation sur la route 185 sera ralentie et interrompue au besoin, pour quelques minutes, dans les deux directions. La circulation pourrait également être interrompue sur les routes 291 et Talbot aux approches de l’intersection avec la route 185.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant ces travaux. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.