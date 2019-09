La Ville de Rivière-du-Loup se distingue

C’est dans le cadre du congrès annuel du Réseau de l’informatique municipale du Québec (RIMQ), qui se tenait le 9 septembre dernier au Centre des congrès de Québec, que Robin Labrie, directeur du Service des technologies de l’information et de la communication de la Ville de Rivière-du-Loup, s’est vu décerner le prix Excellence – Défi municipal.

Cet honneur reconnait le caractère innovateur du projet Application de Données Numériques (ADN), une solution technologique ayant pour objectif d’améliorer la gestion des opérations administratives tout en réalisant des économies substantielles à l’échelle de la Ville.

Les prix Excellence du RIMQ visent à stimuler l’excellence dans la réalisation des projets dans le domaine municipal reliés aux technologies de l’information au Québec et souligner le professionnalisme de ses membres. Le projet qui a remporté les honneurs est issu du travail soutenu de M. Labrie, ainsi que de William Rousseau, stagiaire à l’été 2018 en tant que développeur et analyste.

ADN est une application Web de type intranet et extranet qui a été développée en s’inspirant du concept de ville intelligente. L’objectif de départ était de mieux gérer certains procédés d’affaires de la Ville en facilitant l’exécution de tâches administratives auxquelles les applications traditionnelles ne pouvaient répondre adéquatement.

À terme, ce sont les citoyennes et citoyens qui profiteront les plus de cette innovation puisqu’elle permet d’accélérer la prestation des services urbains, de diminuer les couts et d’en améliorer la qualité. Les employées et employés de la Ville de Rivière-du-Loup en bénéficient également en réduisant le temps nécessaire pour effectuer certaines tâches et en améliorant les estimations des couts. Enfin, l’informatisation de certains services peut également bénéficier à l’industrie du tourisme en améliorant, entre autres, les communications par la diffusion de formulaires et l’interaction via le site Web.

«Cette distinction témoigne de la qualité, du dévouement et du professionnalisme des gens qui œuvrent au sein de l’administration municipale de la Ville de Rivière-du-Loup. Je me réjouis de constater que les ressources de la Ville sont utilisées à bon escient et que le citoyen est le premier bénéficiaire des innovations que nous pouvons tirer du travail de nos employées et employés», a souligné le directeur général par intérim de la Ville et directeur des ressources humaines, Denis Lagacé.