Portes ouvertes sur les fermes : plus de 2 000 visiteurs au Bas-Saint-Laurent

La 17e édition de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec tenue sous le thème «L’environnement, c’est dans notre culture!» a connu encore cette année, un grand succès. La popularité de l’activité ne se dément pas puisque plus de 2 000 citoyens ont bravé la température incertaine et même la pluie pour visiter une des deux entreprises agricoles du Bas-Saint-Laurent qui avaient ouvert leurs portes le dimanche 8 septembre dernier.

Au Domaine Acer (érablière L’Éveil du printemps) à Auclair, Vallier Robert et Nathalie Decaigny ont été heureux de présenter aux visiteurs leurs produits alcoolisés et fins bio à l’érable. À Saint-Anaclet-de-Lessard, ce sont Michel Rioux et Yolande Lavoie de la Ferme Michel et Sylvain Rioux, qui les ont accueillis à leur ferme laitière, accompagnés de leurs enfants, Guillaume, Vincent et Véronique où ils ont pu voir également des chevaux d’équitation et des poules de race. Tout a été mis en œuvre pour montrer le savoir-faire des producteurs agricoles et mettre en valeur les produits de chez nous.

La présidente d’honneur du Bas-Saint-Laurent, Annick Marquis, directrice de Mitis en Affaires, qui a visité les entreprises-hôtes s’est dite emballée de constater à quel point les producteurs agricoles sont des gens passionnés. Cet événement qui revient chaque année, est une belle façon de valoriser l’agriculture et le travail des producteurs agricoles.

Les propriétaires des entreprises hôtes ont reçu les gens à bras ouverts, fiers de montrer la passion qui les anime pour leur profession et les efforts qu’ils déploient au quotidien pour nourrir la population avec des pratiques toujours plus respectueuses de l’environnement.

Le président de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, est toujours très impressionné de ce qu’il voit lors de la visite. Il tient à adresser ses plus grands remerciements aux propriétaires des deux entreprises hôtes, aux nombreux bénévoles et partenaires qui ont contribué au succès de l’événement. L’implication de tous est essentielle à la réalisation d’une activité de l‘ampleur de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec.