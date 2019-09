« Chasseurs généreux » au Témiscouata

Pour un deuxième automne, les gens du Témiscouata qui sont dans le besoin pourront bénéficier de dons de viande de gibier dans les paniers de service de dépannage alimentaire d’urgence. Cette action est rendue possible grâce à la générosité de chasseurs et de bouchers participant au programme «Chasseurs généreux».

Les chasseurs de gros gibiers tels que orignaux, chevreuils et ours sont invités à offrir une petite partie de leur viande. À cet effet, ils doivent obligatoirement faire affaire avec un boucher certifié pour le débitage. Ils sont identifiés sur le site : http://chasseursgenereux.com/bouchers-certifies/ Il est aussi possible pour les chasseurs de faire le don d’un quartier ou d’une bête complète dont les frais de débitage peuvent être pris en charge par le «Fonds Chasseurs généreux». Tous ces dons seront remis à des organismes d’aide alimentaire de la région membres du réseau des Banques alimentaires du Québec en vue d’être redistribués à des personnes à faible revenu.

Ce projet est porté par les organismes La Petite bouffe des Frontières, Les Cuisines collectives du Haut-Pays, de Dégelis et de Cabano (membres de Moisson Kamouraska) et appuyé par COSMOSS Témiscouata, le Réseau des banques alimentaires du Québec et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

L’an dernier, le programme a permis de distribuer environ 150 livres de venaison à 80 personnes dans le besoin à travers le Témiscouata. «Comme le programme est connu davantage, nous espérons recevoir le double de viande cette année», indique la coordonnatrice des Cuisines collectives de Dégelis et de Cabano, Maryse-Hélène Soucy. «Les besoins sont bien présents sur le territoire. Nous répondons à plus de 300 demandes de service de dépannage alimentaire par année». poursuit-elle. Eux-mêmes vulnérables financièrement, les organismes d’aide alimentaire doivent user de diverses stratégies pour leur permettre d’aider les gens dans des situations d’appauvrissement importantes.

Les chasseurs qui souhaitent donner de la viande doivent faire appel aux bouchers certifiés du Témiscouata inscrits sur le site : http://chasseursgenereux.com/bouchers-certifies/. Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec les cuisines collectives de votre secteur : Cuisines collectives de Cabano au 418 854-9316, Cuisines collectives de Dégelis au 418 853-3767, Petite Bouffe des Frontières au 418 893-2626 et Cuisines collectives du Haut Pays au 418 779-2731.