Plus de 100 000 passagers pour la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon

Plus de 100 000 personnes ont transité d'une rive à l'autre à bord du Trans-Saint-Laurent depuis juin, ce qui représente une augmentation de 8,3% comparé à 2018. La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon enregistre donc une quatrième hausse consécutive en autant d'années, pour une 110e saison d'opération qui s'annonce mémorable.

«Notre service est reconnu, fiable et de plus en plus agréable. Il y a quelques années, nous avons décidé d'être plus qu'un moyen de transport maritime et de concentrer nos efforts sur les activités à bord. Les augmentations successives démontrent que nous avons vu juste. La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon est devenue une véritable attraction touristique», commente le directeur général, Serge-Martin Denis.

En détail, ce sont 102 718 personnes qui sont embarquées sur le Trans Saint-Laurent entre juin et le début septembre. Le mois de juin a été particulièrement fort, avec une augmentation de 22%. Juillet et aout ont connu des hausses respectives de 7,4% et 4%. «Durant ces deux derniers mois, le bateau est pratiquement toujours plein. Toute augmentation démontre que l'engouement ne s'essouffle pas», conclut M. Denis.

Les problématiques vécues par les autres services de traversier de l'Est ont certainement eu un impact, quoiqu'il demeure difficile à quantifier. La météo clémente, la promotion, l'animation à bord avec le Réseau d'observation des mammifères marins et la réputation d'excellence du service ont certainement aussi pesé dans la balance. La 110e saison de la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon se poursuit jusqu'au 2 janvier 2020.