L’École de cirque social de Pohénégamook en campagne de financement

L’École de cirque social de Pohénégamook, un jeune organisme à but non lucratif, débute la vente des billets de tirage pour sa levée de fonds. Suite aux résultats très positifs du projet-pilote de l’été dernier, l’organisme désire s’implanter de façon permanente sur le territoire de la MRC du Témiscouata afin de pouvoir offrir ses activités sur une base régulière auprès des jeunes de la région.

Les billets sont en vente au cout de 10 $ dans une douzaine de points de vente au KRTB. Les participants courent la chance de gagner un des 20 prix dont 2 500 $ en argent et des certificats-cadeaux pour des achats dans des commerces de Pohénégamook. Le tirage aura lieu le vendredi 1er novembre 2019 lors d’un 5 à 7 qui se tiendra à L’Auberge la Villa des Frontière à Pohénégamook.

Les points de vente sont : Magasin M. Cossette, Dépanneur Jacques Lamonde et Quincaillerie des Frontières à Pohénégamook; Marché Général L.G Thibault à Saint-Athanase; Marché Bonichoix des Pins à Rivière-Bleue; Le Petit marché d’Émilie à Saint-Marc-du-Lac-Long; Station-service Michaud et Amarante, épicerie écologique à Témiscouata-sur-le-Lac; Le Coin du sport à Dégelis; Chasse et pêche Écotone à Rivière-du-Loup; Marché Richelieu Épicerie du coin à Saint-Alexandre; Familiprix Blanchet St-Hilaire et Rivard à Saint-Pascal.