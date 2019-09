COSMOSS Les Basques entame la troisième année de son plan d’action

L’automne qui arrive signifie pour COSMOSS Les Basques le début de la 3e année du Plan d’action 2017-2020. Plusieurs enjeux sont sur la table afin de terminer la mise en œuvre de l’ensemble des 31 actions que les partenaires COSMOSS portent dans la communauté.

Afin d’accompagner adéquatement les partenaires, de s’assurer des retombées et de la pérennité de chacune de ces actions dans la MRC des Basques, c’est une équipe élargie et renouvelée qui sera en poste cette année au bureau de COSMOSS.

L’équipe déjà composée d’Audrey Plouffe, coordonnatrice, Marie Lefrançois-Huot, Louis-Philippe De Grandpré et Vickie Vincent, agents d’accompagnement, accueille avec enthousiasme Mélanie Paquet, nouvelle agente d’accompagnement – volet concertation, et David Thériault, agent de projet Maillon.

Les ressources locales sont épaulées par Caroline Thibodeau, agente de liaison régionale pour COSMOSS Bas-Saint-Laurent, Sonia Marchand, organisatrice communautaire – CISSS Bas-Saint-Laurent, et Sébastien Ouellet, conseiller en développement territorial à la MRC des Basques.

Rappelons que COSMOSS Les Basques est un regroupement volontaire d’organisations partenaires issues des réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, du municipal, de l’emploi, de la petite enfance et du milieu communautaire. COSMOSS Les Basques souhaite travailler afin de soutenir le développement et l’intégration sociale de l’individu tout au long de sa vie, c’est pourquoi les partenaires ont choisi d’étendre leurs actions et d’œuvrer dans un cadre de travail s’échelonnant de 0 à 100 ans.