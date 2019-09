La tombola-bénéfice de la Fondation du Collège Notre-Dame de retour le 28 septembre

La Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup tiendra, le samedi 28 septembre à 19 h, sa cinquième tombola-bénéfice annuelle, sous la présidence d’honneur de Patrick Couturier, propriétaire de Pat BBQ. Toujours organisé avec la collaboration d’un groupe d’anciens du Collège, l’évènement aura lieu à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Plus de 200 lots originaux représentant une valeur totale de plus de 25 000 $, seront à l’enjeu durant cette soirée ludique et festive. L’an dernier, l’activité avait rassemblé au-delà de 400 personnes et avait permis d’amasser plus de 22 000 $ pour soutenir les projets de la Fondation du Collège.

Lors de la soirée, les participants pourront miser sur les lots qu’ils convoitent grâce à un système de mises silencieuses par coupons. Ils auront aussi l’occasion de participer au tirage de quelques grands prix. Des lots d’exception seront également offerts aux enchères à la criée. Tout cela grâce à la contribution d’entreprises et d’organismes de la région.

Près de 500 cartes d’entrée sont déjà en vente au cout de 25 $ chacune, ce qui inclut le vin d’honneur, l’animation, les grignotines durant la soirée et un premier carnet de 40 coupons pour les mises silencieuses. Des carnets supplémentaires seront vendus 10 $ chacun pendant la soirée. Les billets pour chaque grand tirage seront offerts à 10 $ l’unité. Le paiement par Visa et MasterCard sera possible afin d’accommoder les participants.

Les personnes intéressées peuvent se procurer des cartes d’entrée à la réception du Collège Notre-Dame, à la Librairie du Portage, chez Point S Service de pneus Rivière-du-Loup, auprès des membres du conseil d’administration de la Fondation et du comité organisateur de la tombola-bénéfice. Pour information, il suffit de composer le 418 862-8257. Des cartes seront aussi disponibles à l’entrée de la salle, le soir même.