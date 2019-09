Expositions dans l'espace public au Kamouraska

Faire naître des galeries éphémères au cœur du quotidien des gens et aller à la rencontre du public, c'est ce que propose le centre d'artistes Vrille | Art actuel dans une nouvelle formule d'expositions «popup» qui sillonnera le territoire du Kamouraska cet automne.

En vue de donner le coup d'envoi à la rentrée culturelle 2019, Vrille | Art actuel organise un convoi d'oeuvres d'art actuelles qui investira l'espace public sous forme de manifestations conviviales, surprenantes et rassembleuses. Le premier rendez-vous est prévu les 6, 7 et 8 septembre, dans le stationnement du Cégep de La Pocatière.

Le public est invité à venir découvrir les œuvres des trois artistes qui ont été reçues par l'organisme en résidence de création dans la région à l'été 2019. Les œuvres présentées sont celles de Ito Laïla Le François (Rimouski), d’Isabelle Demers (Québec) ainsi que de Marie-Fauve Bélanger (Québec).

La démarche a pour but de faire vivre une expérience enrichissante et novatrice de compréhension et d'appréciation de l'art actuel. Un médiateur culturel sera sur place pour expliquer les œuvres et le travail des artistes, ainsi que pour animer diverses activités pour tous. Les citoyens sont invités à partager leurs impressions et à commenter les œuvres exposées. Une causerie aura lieu tous les jours entre 14 h et 15 h.

Vrille | Art actuel est doté d'une unité mobile de médiation et de diffusion. Elle devient la signalétique de l'exposition itinérante, qui se déploie à l'intérieur et tout autour de celle-ci. Surveillez la caravane, qui s'installera aussi un peu plus tard en septembre et en octobre dans d'autres municipalités, lors des Journées de la Culture et du congé de l'Action de Grâces.