L’Association des bénévoles du CHRGP en recrutement

L’Association des bénévoles du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) recherche des gens disponibles pour travailler près des usagers. L’Association offre de nombreux services pour le bienêtre des gens hospitalisés.

Le service de cantine mobile apporte quelques petites douceurs dans les salles d’attente (café, jus, eau, biscuits et revues). L’équipe d’accompagnement rend des visites aux personnes qui en font la demande durant leur séjour. Le service «récréons-nous» organise des bingos, des fêtes thématiques et des activités récréatives. Le service de pastorale offre aux usagers la messe du dimanche ainsi qu’une chapelle ouverte en tout temps. Le service de dépannage en urgence voit à fournir, au besoin, tout le matériel possible au départ de l’usager.

Suite à une première rencontre, une formation est donnée gratuitement par une personne qualifiée. Si le cœur vous en dit, vous pouvez communiquer au numéro 418-868-1010, poste 2670. Laissez un message dans la boite vocale, un bénévole vous contactera.