Les employés de Rivière-du-Loup Toyota portent fièrement le jeans

Les employés de Rivière-du-Loup Toyota contribuent à la santé des gens d’ici et vous invitent à faire de même, en portant des jeans au profit de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

C’est en portant des jeans sur une base volontaire, et ce, moyennant un don de 2 $ ou plus remis à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, que les employés de Rivière-du-Loup Toyota ont choisi de s’unir à la Fondation, pour la santé des gens de notre région.

Le montant amassé servira à financer un équipement dans l’un des établissements de santé de la MRC de Rivière-du-Loup.

La Fondation de la santé remercie chaleureusement tous ceux qui participeront à cette journée «jeans» et invitent toute les entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup à se mobiliser. Faire un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup c’est s’unir pour vivre plus longtemps et en santé, ici, chez nous! Merci d’y contribuer à votre façon.