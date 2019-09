Quatrième édition du Festival de la forêt sous toutes ses couleurs de Packington

Le Festival de la forêt sous toutes ses couleurs de Packington présentera sa 4e édition les 13 et 14 septembre. Fière du succès connu dans les éditions précédentes, l’organisation offrira une fois de plus une pléiade d’activités haute en couleurs.

À la programmation du vendredi, diverses activités seront proposées en après-midi aux élèves de la communauté. Un festif 5 à 7 sonnera l’ouverture officielle du festival et sera suivi d’un souper méchoui. Teinté du répertoire country, l’animation musicale de la soirée sera assurée par le chansonnier Sébastien Ouellet.

Samedi, la forêt sera à l’honneur afin d’émerveiller jeunes et moins jeunes. Des compétitions comme le bouillage de thé, lancé de la hache, concours acéricoles et le spectaculaire défi d’abatage de précision seront de retour.

Cette année, toujours dans le but de susciter la curiosité des visiteurs et d’innover, de nouvelles activités s’inscrivent au programme dont un concours de débitage de bois de chauffage, une compétition de carabine à air comprimé, un concours d’habiletés sur équipements forestiers. Pour les plus sportifs, un circuit de cross-country dans des sentiers forestiers est offert dans les catégories familiale et «Open».

Pour clore cette 4e édition, vous êtes tous invités à un succulent souper «cabane à sucre» et à une soirée musicale qui promet avec le nouveau duo «Lévesque-Provencher». Et surtout, ne manquez pas en fin de soirée les spectaculaires feux d’artifices qui sauront vous en mettre plein la vue.

Notez que la journée de samedi sera agrémentée par la présence d’exposants, des kiosques de nourriture et de rafraichissements, des jeux gonflables, de l’animation familiale. Vous serez en mesure de constater l’engouement populaire pour cet évènement majeur dans notre région.

Le comité organisateur et la Municipalité de Packington vous invitent donc à assister à cette fête de la forêt sous toutes ses couleurs les 13 et 14 septembre prochains. Apportez votre bonne humeur et votre désir de vous amuser.