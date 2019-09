C’est dans une ambiance festive et sous le thème «Mieux vivre son âge» que se déroulera la 5e édition de la Journée des 55 ans et plus et des proches aidants au Témiscouata. Cet évènement aura lieu le jeudi 26 septembre aux Galeries Témis à Témiscouata-sur-le-Lac, entre 9 h 30 et 15 h 30. L’entrée sur le site et la participation aux activités est entièrement gratuite.

Cette année, le Grey rock Casino sera sur place avec des prix à faire tirer. Il y aura aussi la présence d’animaux provenant de l’entreprise Chez Zorra de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Espace Pro Santé qui effectuera des massages de mains tout à fait gratuitement. La conférencière invitée est Marjorie Northrup qui présentera sa conférence «Mieux vivre son âge».

Le concours métamorphose est de retour, pour gagner une transformation complète qui sera effectuée le jour même de l’événement. Rendez-vous sur la page Facebook Concours Métamorphose, La beauté au fil du temps. Un concours pour les hommes a aussi été lancé, pour connaitre les détails, rendez-vous sur la page Facebook Concours Esthétique Auto.

Il y aura sur place des kiosques d’information, le duo musical de Marcelle et Lucien, une collation gratuite et encore plus. Il est possible d’apporter votre lunch pour diner ou de diner dans l’un des restaurants à proximité du site. Pour plus d’informations, veuillez contacter Annie Desrosiers au 418-894-6929 ou par courriel à [email protected]