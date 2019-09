Des activités gratuites pour les ainés dans six municipalités de la région

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section de Rivière-du-Loup, a lancé le 5 septembre une toute nouvelle programmation d’activités gratuites destinées aux 50 ans et plus dans six municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup.

Le projet «Le plaisir de s’activer et de bien manger» a été réalisé grâce à une aide financière de 32 000$ du Programme du soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie. Il sera offert dans six municipalités reconnues Municipalités amies des ainés, soit Rivière-du-Loup, Saint-Arsène, L’Isle-Verte, Saint-Antonin, Saint-Cyprien et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Parmi les activités offertes, on compte des cinq ateliers offerts par une nutritionniste abordant différents thèmes, dont le recours aux protéines végétales dans l’alimentation, la démystification des mythes alimentaire et la cuisine pour une à deux personnes à cout raisonnable. Les ainés de la région auront également droit à dix séances d’entrainement en salle avec le kinésiologue Maxime Pelletier, qui seront dispensées à Rivière-du-Loup et Saint-Arsène. Ce projet collectif mobilisera une quarantaine de ressources différentes.

«Notre intention est d’agir en amont de l’apparition des problèmes de santé. Nous souhaitons que ce projet soit une bougie d’allumage pour donner le gout aux ainés de prendre soin de leur santé en adoptant de saines habitudes de vie», souligne le président de l’AQDR, René Bélanger.

Elles constituent des facteurs de protection qui contribuent à réduire l’apparition de plusieurs maladies chroniques telles que le diabète, le cholestérol, les maux de dos, le diabète, l’arthrose et l’Alzheimer. «La MRC va bientôt se lancer dans une démarche de Municipalité amie des ainés territoriale (…) L’ensemble de nos municipalités seront couvertes par une telle politique. Nous travaillons sur un projet collectif à ce niveau», explique la coordonnatrice au développement rural de la MRC de Rivière-du-Loup, Chantal Ouellet.

Les ateliers se dérouleront dans chacune des municipalités visées par le projet. Ceux qui n’auront pas accès à une salle d’entrainement pourront assister à l’atelier «Mon équilibre, mon autonomie», qui favorise le maintien de l’équilibre et du tonus musculaire, par des exercices faciles à reproduire à la maison.

«Assurer ces activités directement dans les municipalités évite les déplacements de nos ainés. En milieu rural, c’est un défi important. Faire affaire avec des professionnels qui se déplacent dans les municipalités, c’est fantastique», ajoute Mme Ouellet.

Des «coffres à bouger» seront aussi conçus en collaboration avec des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup au programme de Gestion et intervention en loisir, avec l’aide des participants à l’Atelier de menuiserie communautaire. De plus, le guide d’étirement «Grouille avant que ça rouille» sera mis au gout du jour. Toutes les activités sont gratuites, mais nécessitent une inscription auprès des ressources locales en loisirs.