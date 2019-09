Sommet entrepreneurial des Basques : faites connaitre vos succès

La première édition du Sommet entrepreneurial des Basques aura lieu le samedi 2 novembre prochain. Les entreprises et les organismes de toute la MRC sont invités à faire connaitre leurs succès, des bons coups qui seront soulignés au cours de cette soirée. Toutefois, un jury sélectionnera dix entreprises qui se seront démarquées parmi les inscriptions reçues.

Cette soirée reconnaissance est organisée conjointement par la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges et la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu. Elle se déroulera à compter de 17 h à la cafétéria de l’école secondaire de Trois-Pistoles. L’évènement est planifié aux deux ans, l’édition suivante se déroulera dans la communauté de Saint-Jean-de-Dieu.

«Nous voulons souligner les réussites des entreprises sur le territoire de la MRC des Basques, mettre le milieu en valeur, autant économique que social», a souligné Luc Gagnon, président de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. «Nous profiterons également de l’occasion pour présenter une rétrospective en rafale des évènements marquants qui ont été réalisés sur le territoire au cours des deux dernières années», a expliqué Gaston Paré, président de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu.

Un souper trois services aux saveurs régionales suivra la remise des prix. Une soirée dansante avec la formation Les Blenders et le meilleur du rock des années 80 viendra également agrémenter ce rassemblement festif. Les billets sont disponibles au cout de 50 $ chacun. Pour réserver votre place, contactez Isabelle Rioux au CLD des Basques au 418 851-1481. «Nous espérons avoir plus de 200 convives», a noté M. Gagnon.

Concernant les dix entreprises dont on soulignera la réussite, elles seront réparties dans les catégories suivantes : Nouvelle entreprise, Repreneur (relève), Jubilaire (longévité), Investissement et Gestion des ressources humaines. «La soirée souhaite mettre en lumière les réussites de nos entrepreneurs, mais aussi ceux de toute la région, que ce soit sur le plan social, sportif, économique et culturel», a précisé Véronique Brière, coordonnatrice de l’évènement.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges et sur celui de la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. La date limite pour le retourner est le 4 octobre. Plus de 350 entreprises sont répertoriées dans la MRC des Basques.

Soulignons finalement que les deux chambres de commerce ont comme partenaire Prestige la Caisse Desjardins des Basques. L’animation du Sommet entrepreneurial des Basques a été confiée aux comédiens Marie-Hélène Gendreau, native de Trois-Pistoles, et Steven Lee Potvin de Rimouski.