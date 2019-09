Le salon de la famille et des ainés de la MRC des Basques revient pour une deuxième édition sous une nouvelle appellation : le grand rendez-vous intergénérationnel des Basques. L’évènement aura lieu le dimanche 22 septembre dans la municipalité de Saint-Simon.

Ce grand rassemblement pour tous les âges permettra à la population des Basques de se renseigner sur les divers services offerts sur le territoire par les organismes locaux et régionaux.

En plus de la quarantaine de kiosques sur place, plusieurs activités seront offertes gratuitement aux participants: animation et piquenique au parc Croc-Nature, animation jeunesse de la grand-mère aux livres, démonstration de boites à savon, portes ouvertes à l'église, marché du Bon Voisinage, présence de tisserandes, et plus encore.

L’ouverture et la présentation des candidatures au concours coup de cœur des Basques auront lieu dès 11h au Centre communautaire Desjardins. Le piquenique se déroulera à 12h15 au parc Croc-Nature. La visite des kiosques et l’animation débutera à 13h à l’école de la Joie et à la salle Ernest-Lepage, puis les prix de participation et le mot de la fin termineront cet évènement à 16h.